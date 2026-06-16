Brauchtumsfeuer löste Brand in Osttirol aus, Löschhelikopter im Einsatz
Am Montag in den frühen Morgenstunden hat ein Wiesenbrand in St. Jakob in Defereggen einen Feuerwehreinsatz mit Löschhubschraubern ausgelöst. Im Bereich des Tögischer Berges standen rund drei bis vier Hektar Wiesenfläche in Flammen. Den Erhebungen der Polizei zufolge dürfte das Feuer von einem Brauchtumsfeuer ausgegangen sein, das am Vortag entzündet worden war.
Für die Löscharbeiten waren die Freiwilligen Feuerwehren aus St. Jakob in Defereggen, Nikolsdorf, Prägraten und Huben mit insgesamt 23 Kräften im Einsatz. Aufgrund der Lage und des Ausmaßes des Brandes wurden die Löscharbeiten zusätzlich von Polizeihubschraubern aus Tirol, Kärnten und Salzburg unterstützt. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden bei dem Vorfall weder Menschen noch Tiere verletzt. (TT.com)