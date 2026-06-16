Brauchtumsfeuer löste Brand in Osttirol aus, Löschhelikopter im Einsatz

Am Montag in den frühen Morgenstunden hat ein Wiesenbrand in St. Jakob in Defereggen einen Feuerwehreinsatz mit Löschhubschraubern ausgelöst. Im Bereich des Tögischer Berges standen rund drei bis vier Hektar Wiesenfläche in Flammen. Den Erhebungen der Polizei zufolge dürfte das Feuer von einem Brauchtumsfeuer ausgegangen sein, das am Vortag entzündet worden war.