Auseinandersetzung an der Kufsteiner Innpromenade: Polizei sucht Zeugen

Kufstein – In der Nacht auf vergangenen Sonntag kam es an der Innpromenade in Kufstein zu einer Rauferei zwischen einem 24-jährigen Mann und einer noch unbekannten Personengruppe. Der Mann wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 3.50 Uhr auf Höhe der Festung Kufstein. Zuvor soll der 24-jährige afghanische Staatsbürger auf zwei 20-jährige Österreicherinnen und einen 22-jährigen Österreicher zugegangen sein. Die Zeugen gaben an, dass der Mann einen Ledergürtel in der Hand hielt und sie fragte, ob sie „Stress“ suchten.

Schlägerei mit siebenköpfiger Gruppe

Anschließend setzte der 24-Jährige seinen Weg auf der Innpromenade stadtauswärts fort. Dort traf er auf eine rund siebenköpfige, bislang unbekannte Gruppe. In der Folge entwickelte sich eine tätliche Auseinandersetzung zwischen dem Mann und den Unbekannten.