Nachfolger steht fest

Nie wieder Trainer? Streiters „Finale dahoam“ ging beim FC Volders unter die Haut

Beim emotionalen Abschied von Trainer Michael Streiter trugen seine dankbaren Spieler T-Shirts mit seinem Konterfei. Darauf stand: „Danke Coach“.
© FC Volders
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Nach zehn Jahren beim Heimatverein wurde Trainer Michael Streiter beim Fußball-Regionalligisten FC Volders gebührend verabschiedet. Mit zwei Aufstiegen und dem sensationellen Einzug ins Cup-Finale blickt die FC-Tirol-Legende auf eine erfolgreiche Ära zurück. Und einen würdigeren Nachfolger hätte sich der 60-Jährige nicht wünschen können.

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