Nie wieder Trainer? Streiters „Finale dahoam“ ging beim FC Volders unter die Haut

Nach zehn Jahren beim Heimatverein wurde Trainer Michael Streiter beim Fußball-Regionalligisten FC Volders gebührend verabschiedet. Mit zwei Aufstiegen und dem sensationellen Einzug ins Cup-Finale blickt die FC-Tirol-Legende auf eine erfolgreiche Ära zurück. Und einen würdigeren Nachfolger hätte sich der 60-Jährige nicht wünschen können.