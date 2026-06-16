Nachfolger steht fest
Nie wieder Trainer? Streiters „Finale dahoam“ ging beim FC Volders unter die Haut
Beim emotionalen Abschied von Trainer Michael Streiter trugen seine dankbaren Spieler T-Shirts mit seinem Konterfei. Darauf stand: „Danke Coach“.
© FC Volders
Nach zehn Jahren beim Heimatverein wurde Trainer Michael Streiter beim Fußball-Regionalligisten FC Volders gebührend verabschiedet. Mit zwei Aufstiegen und dem sensationellen Einzug ins Cup-Finale blickt die FC-Tirol-Legende auf eine erfolgreiche Ära zurück. Und einen würdigeren Nachfolger hätte sich der 60-Jährige nicht wünschen können.
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