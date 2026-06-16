27-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall auf Brennerautobahn in Italien

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Brennerautobahn (A22) bei Verona ist am Dienstagvormittag ein 27-Jähriger, der in Südtirol wohnt, ums Leben gekommen. Das berichtet das Nachrichtenportal stol.it.

Der folgenschwere Unfall ereignete sich auf der Südspur auf der Höhe von Pastrengo. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw des 27-Jährigen von der Fahrbahn in die Pannenbucht ab und krachte mit voller Wucht gegen einen Lastwagen, der dort abgestellt war.