Feuerwehrinspektor Franz Brunner zieht sich zurück, Nachfolger ist schon fix
Nach 13 Jahren legt Osttirols Bezirksfeuerwehrinspektor Franz Brunner sein Amt in jüngere Hände. Beim Feuerwehrtag in Nikolsdorf wurde er gebührend verabschiedet. Auch Ehrungen und Beförderungen standen auf der Tagesordnung.
Nikolsdorf – Der 133. Feuerwehrtag des Bezirksfeuerwehrverbandes (BFV) Lienz war gleichzeitig der letzte für Franz Brunner als Bezirksfeuerwehrinspektor (BFI). Neben ausführlicher Danksagung und Wertschätzung seitens des BFV für die vergangenen 13 Jahre erhielt Brunner vom Bezirksfeuerwehrpräsidenten Oberpustertal, Peter Hellweger, eine hohe Auszeichnung als Zeichen der guten Zusammenarbeit und Freundschaft verliehen.
Zugleich kündigte Brunner seinen Nachfolger an: David Walder, Kommandant der FF Anras und Mitglied des Anraser Gemeinderates, wird ab 1. Juli das Amt übernehmen.
Für verdiente Mitglieder standen Ehrungen und Beförderungen auf dem Programm.
- Martin Mayr (FF Innervillgraten) wurde zum Brandmeister befördert
- Andreas Flatscher (FF Lienz) wurde zum Hauptbrandmeister befördert
Die Bezirksauszeichnung Verdienstkreuz in Bronze erhielten
- Andreas Flatscher
- Hans Mandler
- Peter Hellweger
Die Bezirksauszeichnung Verdienstkreuz in Gold erhielt
- Johannes Winkler
Das Verdienstzeichen Stufe 4 Bronze des Landesfeuerwehrverbandes Tirol erhielt
- Alois Neumair
Das Verdienstzeichen Stufe 3 Silber des Landesfeuerwehrverbandes Tirol erhielt
- Richard Stefan
Aufgrund der neuen Funktion des bisherigen Bezirksschriftführers Christian Brugger (FF Nußdorf-Debant) als Abschnittskommandant des Abschnitts Lienzer Talboden war ein neuer Bezirksschriftführer erforderlich. Einstimmig wurde Florian Golmayer (FF Strassen) gewählt.
Großbrand prägte das Jahr
Die Osttiroler Feuerwehren wurden im vergangenen Jahr zu 344 Brandeinsätzen sowie 213 technischen Einsätzen gerufen. Besonders in Erinnerung geblieben sind neben dem Großbrand beim Abfallwirtschaftszentrum Nußdorf-Debant auch ein Großbrand eines Bauernhauses in Sillian sowie einer ehemaligen Herberge am Zettersfeld.
Sehr positiv zu erwähnen war der Besuch diverser Ausbildungen. Es konnten im Jahr 2025 knapp 1000 Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule besucht werden. Ein großer Erfolg in Sachen Ausbildung war auch die Durchführung des Grundlehrganges Praxistag, welcher im Jahr 2025 erstmals im Bezirk Lienz abgehalten wurde.
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