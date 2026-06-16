Feuerwehrinspektor Franz Brunner zieht sich zurück, Nachfolger ist schon fix

Nach 13 Jahren legt Osttirols Bezirksfeuerwehrinspektor Franz Brunner sein Amt in jüngere Hände. Beim Feuerwehrtag in Nikolsdorf wurde er gebührend verabschiedet. Auch Ehrungen und Beförderungen standen auf der Tagesordnung.

Nikolsdorf – Der 133. Feuerwehrtag des Bezirksfeuerwehrverbandes (BFV) Lienz war gleichzeitig der letzte für Franz Brunner als Bezirksfeuerwehrinspektor (BFI). Neben ausführlicher Danksagung und Wertschätzung seitens des BFV für die vergangenen 13 Jahre erhielt Brunner vom Bezirksfeuerwehrpräsidenten Oberpustertal, Peter Hellweger, eine hohe Auszeichnung als Zeichen der guten Zusammenarbeit und Freundschaft verliehen.

Zugleich kündigte Brunner seinen Nachfolger an: David Walder, Kommandant der FF Anras und Mitglied des Anraser Gemeinderates, wird ab 1. Juli das Amt übernehmen.

David Walder wird neuer Bezirksfeuerwehrinspektor in Osttirol. © Mascher Johannes

Für verdiente Mitglieder standen Ehrungen und Beförderungen auf dem Programm.

Martin Mayr (FF Innervillgraten) wurde zum Brandmeister befördert

Andreas Flatscher (FF Lienz) wurde zum Hauptbrandmeister befördert

Die Bezirksauszeichnung Verdienstkreuz in Bronze erhielten

Andreas Flatscher

Hans Mandler

Peter Hellweger

Die Bezirksauszeichnung Verdienstkreuz in Gold erhielt

Johannes Winkler

Das Verdienstzeichen Stufe 4 Bronze des Landesfeuerwehrverbandes Tirol erhielt

Alois Neumair

Das Verdienstzeichen Stufe 3 Silber des Landesfeuerwehrverbandes Tirol erhielt

Richard Stefan

Die geehrten und beförderten Feuerwehrmänner mit Funktionären und Ehrengästen. © Themessl Gregor

Aufgrund der neuen Funktion des bisherigen Bezirksschriftführers Christian Brugger (FF Nußdorf-Debant) als Abschnittskommandant des Abschnitts Lienzer Talboden war ein neuer Bezirksschriftführer erforderlich. Einstimmig wurde Florian Golmayer (FF Strassen) gewählt.

Großbrand prägte das Jahr

Die Osttiroler Feuerwehren wurden im vergangenen Jahr zu 344 Brandeinsätzen sowie 213 technischen Einsätzen gerufen. Besonders in Erinnerung geblieben sind neben dem Großbrand beim Abfallwirtschaftszentrum Nußdorf-Debant auch ein Großbrand eines Bauernhauses in Sillian sowie einer ehemaligen Herberge am Zettersfeld.