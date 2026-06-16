Rapid Lienz sucht Trainerinnen und Trainer für den Fußball-Nachwuchs

Die Nachwuchsleiter des SV Rapid Lienz appellieren an alle, die Fußball lieben und gerne mit Kindern arbeiten, sich zu melden.

Lienz – Als größter Nachwuchsfußballverein Osttirols trägt der SV Rapid Lienz eine besondere Verantwortung für die sportliche und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Woche für Woche begleitet der Verein zahlreiche Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg, vermittelt Werte wie Teamgeist, Respekt und Zusammenhalt und schafft einen Ort, an dem Bewegung, Gemeinschaft und Freude am Sport im Mittelpunkt stehen.

Teil einer starken Gemeinschaft sein

Die Nachwuchsarbeit basiert zu einem großen Teil auf ehrenamtlichem Engagement. Damit auch künftig alle Kinder die Möglichkeit haben, sich gemeinsam zu bewegen, Freundschaften zu schließen und Teil einer starken Gemeinschaft zu sein, sucht Rapid Lienz engagierte Nachwuchstrainerinnen und Nachwuchstrainer für den Verein.

Gerade in einer Zeit, in der Bewegungsmangel und soziale Herausforderungen zunehmen, sei es wichtiger denn je, Kindern sinnvolle Freizeitangebote, Gemeinschaftserlebnisse und positive Vorbilder zu bieten, so die Nachwuchsleiter Thomas Goller und Gerald Ameseder. Kontakt: 0676 6199063.