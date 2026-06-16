Theatergenuss im Grünen: „Der Brandner Kaspar“ gastiert im Vitalpinum

Am 20. Juni lädt der Vitalpinum Wohlfühl- und Erlebnisgarten in Thal/Assling zu einem Theaterabend ein. Der Theaterwagen Porcia präsentiert eine frische Inszenierung von „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ unter freiem Himmel.

Assling – Das bekannte Stück wird in dieser Aufführung neu interpretiert. Im Mittelpunkt steht eine Kasparin, die sich ihrem Schicksal nicht kampflos ergibt. Mit Witz und Lebensmut fordert sie den Tod heraus. Dieses mutige und humorvolle Spiel entspinnt sich zwischen Diesseits und Jenseits.

Die Kasparin trifft auf den windschiefen Boandlkramer, den Abgesandten des Todes. Dieser lässt sich auf Schnaps und Kartenspiel ein. Was als listiger Versuch beginnt, dem Leben mehr Jahre abzugewinnen, wird zu einem Stück, bei dem Zeit, Liebe und Verantwortung im Vordergrund stehen.

Der Vitalpinum Garten bietet die Kulisse für diesen Theaterabend. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird die Aufführung in die Brennerei verlegt.

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