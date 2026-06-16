Frauengesundheit im Fokus: Lienz lädt zum „Mädelsabend“ in Nadl‘s Café

Am Donnerstag, den 25. Juni 2026, findet im Nadl's Café der mittlerweile fünfte „Mädelsabend für Frauen in der Lebensmitte“ statt. Die Veranstaltung rückt Prävention, Osteoporose und Bewegung in den Mittelpunkt und bietet eine entspannte Atmosphäre für Austausch und Information.

Lienz – Im Mittelpunkt des Abends steht die Frauengesundheit. Die Organisatorinnen der Selbsthilfe Osttirol betonen die Wichtigkeit von Prävention, um aktiv und fit zu bleiben. Hierbei wird ein besonderer Fokus auf Osteoporose-Vorsorge und gezielte Bewegung gelegt. Ziel ist es, Frauen rechtzeitig zum Handeln zu motivieren.

Expertinnen begleiten diesen speziellen Abend. Dazu gehören Gynäkologin Maria Castellan und Pharmazeutin Susanna Wirnsperger. Auch Elisabeth Feichter und Michaela Häusler-Monitzer sind anwesend. Sie stehen den Teilnehmerinnen für Fragen zur Verfügung und bieten eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen. Zudem erhalten die Besucherinnen Informationen und praktische Tipps.

Der Mädelsabend 5.0 ist die fünfte Auflage dieser Veranstaltungsreihe. Er findet im Nadl's Café in der Messinggasse 8 in Lienz statt. Die entspannte Atmosphäre soll den offenen Dialog fördern. Beginn ist um 19 Uhr.

Eventinfos: