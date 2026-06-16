Virgen empfängt zwei Bischöfe zu Lesung und Festgottesdienst

Die Gemeinde Virgen bereitet sich auf hohen geistlichen Besuch vor. Innerhalb einer Woche empfängt das Dorf Bischof Hermann Glettler aus Innsbruck. Auch Bischof Ivo Muser aus Bozen-Brixen kommt. Sie sind Gäste bei einer Buchvorstellung und einem historischen Festgottesdienst.

Virgen – Der erste Gast ist Bischof Hermann Glettler. Er spricht am 22. Juni um 19.30 Uhr bei den „LICHTblicken und Wegweisern“. Mit Marianne Hengl erörtert er sein Buch „Dein Herz ist gefragt“, das Themen wie Hoffnung und Lebensfragen behandelt. Auch die Frage, wie man in schwierigen Zeiten Lichtblicke entdeckt, steht im Fokus. Besucher können dabei direkt mit Bischof Glettler sprechen.

Bischof Ivo Muser. © Diözese Bozen Brixen

Ein weiteres Ereignis folgt am 28. Juni. Die Pfarre Virgen feiert um 8.45 Uhr mit dem Südtiroler Bischof Ivo Muser das Patrozinium des heiligen Vigilius, des zweiten Kirchenpatrons des Ortes. Der heilige Vigilius ist auch Patron der Diözese Bozen-Brixen. Virgen war früher Teil dieser Diözese.

Erst im Vorjahr wurde das Patrozinium zum ersten Mal seit dem 17. Jahrhundert wieder gefeiert. Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler arbeitete an der geschichtlichen Aufarbeitung mit. Er betont die Wichtigkeit: „Die Feier mit Bischof Ivo Muser würdigt die enge historische und kirchliche Verbundenheit Virgens mit dem ehemaligen Bistum Brixen und erinnert an unsere gemeinsamen Wurzeln.“

Die wichtigsten Fakten