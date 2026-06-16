Wechsel nach 26 Jahren: Kirchdorfer Kletterin übernimmt von-Schmidt-Zabierow Hütte

Auf der einzigen Schutzhütte im Loferer Steinberg gibt es mit der Eröffnung am 18. Juni einen Pächterinnen-Wechsel. Lena Kirchmaier übernimmt von ihrer Tante Katharina Filzer, die die Hütte in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich geprägt hat. Was die leidenschaftliche Kletterin oben vorhat, hat sie der TT eine Woche vor der Eröffnung erzählt.