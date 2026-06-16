Im Loferer Steinberg

Wechsel nach 26 Jahren: Kirchdorfer Kletterin übernimmt von-Schmidt-Zabierow Hütte

Lena Kirchmaier (42) in der Woche vor der Eröffnung: Schnee im Juni gehört zum Hüttenleben dazu.
© Theresa Aigner
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Auf der einzigen Schutzhütte im Loferer Steinberg gibt es mit der Eröffnung am 18. Juni einen Pächterinnen-Wechsel. Lena Kirchmaier übernimmt von ihrer Tante Katharina Filzer, die die Hütte in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich geprägt hat. Was die leidenschaftliche Kletterin oben vorhat, hat sie der TT eine Woche vor der Eröffnung erzählt.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059

Kommentare

0