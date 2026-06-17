Der schnelle Griff zum Schmerzmedikament im Spital

Patientinnen und Patienten in österreichischen Krankenhäusern mit akuten oder chronischen Erkrankungen erhalten zu 90 bzw. 86 Prozent Analgetika. Nicht-medikamentöse Maßnahmen gibt es im Vergleich dazu deutlich seltener. Das hat eine Studie ergeben, an der federführend auch Fachleute des Instituts für Pflegewissenschaften der MedUni Graz beteiligt waren.

In der wissenschaftlichen Arbeit wurden die Daten von drei jährlichen Erhebungen des österreichischen Systems zur Messung der Pflegequalität (2021 bis 2023) analysiert. Geschulte Pflegekräfte hatten demografische Daten, medizinische Diagnosen, Pflegebedürftigkeit und die zum Zeitpunkt der Erhebung durchgeführten Schmerzinterventionen bei Spitalpatienten erhoben. Die Informationen bezogen sich schließlich auf 2.118 Kranke mit akuten und 955 Personen mit chronischen Schmerzen.

Die Patienten mit chronischen Schmerzen waren im Vergleich zu Patienten mit akuten Schmerzen älter (73 bzw. 66 Jahre), pflegebedürftiger und wiesen häufiger Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf (46 Prozent versus 33 Prozent). Pharmakologische Behandlungen dominierten in beiden Gruppen, wobei sie bei akuten Schmerzen (90 Prozent) häufiger eingesetzt wurden als bei chronischen Schmerzen (86 Prozent). Die Akutschmerztherapie umfasste häufiger nichtsteroidale Antirheumatika, während Patienten mit chronischen Schmerzen mehr Opioide erhielten, stellten die Fachleute fest.