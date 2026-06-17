Sean Penn plant Film über Polizisten bei Kapitol-Attacke

Der dreifache Oscar-Preisträger Sean Penn (65) nimmt für sein nächstes Regieprojekt einen brisanten Stoff ins Visier. Mit seiner Produktionsfirma Projected Picture Works will der Regisseur und Schauspieler einen Film über das Leben eines Polizisten drehen, der den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 miterlebte, wie die US-Branchenportale "Deadline.com" und "Hollywood Reporter" berichteten. Als Hauptdarsteller ist Bradley Cooper ("A Star is Born") vorgesehen.

Penn liefert auch das Drehbuch, Drehstart für den noch titellosen Film ist demnach für Mitte 2027 geplant. Penn inszenierte als Regisseur schon mehrere Filme wie "Indian Runner" (1991), "Das Versprechen" (2001), "Into the Wild" (2007) und "Flag Day" (2021). Im März wurde er für seine Nebenrolle im Politthriller "One Battle After Another" mit einem Oscar ausgezeichnet. Zuvor hatte er bereits zwei Oscars als bester Hauptdarsteller für die Filme "Mystic River" und "Milk" gewonnen.