Schnappschüsse vom WM-Schauen
So fieberte Tirol mit: Zeigt uns eure Fotos von Österreichs WM-Start
Egal ob im Pyjama auf der Couch mit einer Tasse Kaffee, im Fantrikot vor dem Fernseher, in der Schule oder vor Ort in den USA: Zeigt uns, wie und wo ihr unser Nationalteam beim WM-Auftakt gegen Jordanien unterstützt habt. Schickt uns eure besten Fotos und seid Teil unserer Fan-Galerie.
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