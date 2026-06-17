So fieberte Tirol mit: Zeigt uns eure Fotos von Österreichs WM-Start

Egal ob im Pyjama auf der Couch mit einer Tasse Kaffee, im Fantrikot vor dem Fernseher, in der Schule oder vor Ort in den USA: Zeigt uns, wie und wo ihr unser Nationalteam beim WM-Auftakt gegen Jordanien unterstützt habt. Schickt uns eure besten Fotos und seid Teil unserer Fan-Galerie.