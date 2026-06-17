Schnappschüsse vom WM-Schauen
Vom Klassenzimmer bis zum Frühshoppen: So fieberte Tirol bei Österreichs WM-Sieg mit
Egal ob im Pyjama auf der Couch, im Fantrikot beim Public Viewing, in der „Frühschicht“ im Klassenzimmer oder vor Ort in den USA: So haben unsere LeserInnen den WM-Auftaktsieg von Österreichs Nationalteam verfolgt.
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