Auf frischer Tat ertappt: Einbruchversuch am Innsbrucker Hauptbahnhof scheiterte

Innsbruck – Ein versuchter Einbruch in eine Trafik am Innsbrucker Hauptbahnhof ist dank des couragierten Einsatzes einiger Taxler in der Nacht auf Mittwoch rasch vereitelt worden. Kurz vor 2 Uhr versuchte ein 42-jähriger Österreicher, die Schiebetür der Trafik aufzudrücken.

Das Ganze blieb jedoch nicht unbemerkt: Mehrere Taxifahrer beobachteten den Mann bei seinem Vorhaben und verständigten umgehend die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den 42-Jährigen daraufhin unmittelbar neben der Trafik festnehmen. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)