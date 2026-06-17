Kommentar

Das Turbo-Lüfterl

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

Ob Tirol die Energieautonomie 2050 erreicht, hängt auch vom Eifer ab, mit welchem die Politik das Ziel verfolgt. Die bloße Ausweisung von Photovoltaik-Beschleunigungsgebieten reicht nicht.

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