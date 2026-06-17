Dem Vergessen entrissen: Die Geschichte der polnischen NS-Widerstandsgruppe in Innsbruck

Über die Geschichte der polnischen NS-Widerstandsbewegung in Innsbruck war bislang wenig bekannt. Forschende des Leokadia-Justman-Projekts sind nun dabei, diese Lücken zu schließen – und gaben im Landhaus erstmals öffentlich Einblick in ihre erstaunlichen neuen Erkenntnisse. Der Besuch des Sohnes eines Überlebenden machte diesen Abend besonders ergreifend.