Bewegender Abend
Dem Vergessen entrissen: Die Geschichte der polnischen NS-Widerstandsgruppe in Innsbruck
David Kaminski (M.) zeigte sich von der Würdigung für seinen Vater sichtlich bewegt. Auch Adam Zarzycki (r.), stellvertretender Direktor des Polnischen Instituts Wien, zollte der Forschendengruppe um Dominik Markl (l.) höchsten Respekt.
© Michael Domanig
Über die Geschichte der polnischen NS-Widerstandsbewegung in Innsbruck war bislang wenig bekannt. Forschende des Leokadia-Justman-Projekts sind nun dabei, diese Lücken zu schließen – und gaben im Landhaus erstmals öffentlich Einblick in ihre erstaunlichen neuen Erkenntnisse. Der Besuch des Sohnes eines Überlebenden machte diesen Abend besonders ergreifend.
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