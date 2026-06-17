Bewegender Abend

Dem Vergessen entrissen: Die Geschichte der polnischen NS-Widerstandsgruppe in Innsbruck

David Kaminski (M.) zeigte sich von der Würdigung für seinen Vater sichtlich bewegt. Auch Adam Zarzycki (r.), stellvertretender Direktor des Polnischen Instituts Wien, zollte der Forschendengruppe um Dominik Markl (l.) höchsten Respekt.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Über die Geschichte der polnischen NS-Widerstandsbewegung in Innsbruck war bislang wenig bekannt. Forschende des Leokadia-Justman-Projekts sind nun dabei, diese Lücken zu schließen – und gaben im Landhaus erstmals öffentlich Einblick in ihre erstaunlichen neuen Erkenntnisse. Der Besuch des Sohnes eines Überlebenden machte diesen Abend besonders ergreifend.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143

Kommentare

0