Testet euer Wissen!
Unternehmen, Produkte und Erfindungen aus Tirol: Das große TT-Pub-Quiz für zu Hause, Teil 3
Ob Medikamente, deftige oder süße Speisen: Zahlreiche Erfindungen und Produkte aus Tirol sind heute weltweit bekannt.
© Parth (1), Oberzaucher (1), Loacker (1)
Tirol hat weit mehr zu bieten als nur Berge und Pisten. Unser Land steckt voller erfolgreicher Unternehmen, kulinarischer Besonderheiten und überraschender Geschichten. Doch wie gut kennt ihr euch abseits der klassischen Postkartenmotive wirklich aus? Stellt euer Wissen auf den Prüfstand!
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