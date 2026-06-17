500-Euro-Gutschein von toolmacher gewinnen

Mit den Produkten von toolmacher halten Sie Ihre Photovoltaikanlagen, Glasflächen und Fassaden sauber. Mit einem Foto von Ihrer Reinigungsfläche können Sie jetzt beim Gewinnspiel mitmachen.

Seit vielen Jahren boomen PV- und Solaranlagen. Auf immer mehr Dächern in Tirol wird saubere und nachhaltige Energie erzeugt. Eine Herausforderung kann allerdings die effektive Reinigung der Panels sein. Hier kommt toolmacher ins Spiel. Mit den Produkten des Tiroler Unternehmens wird die Reinigung von Photovoltaikanlagen, Glasflächen, Fassaden und schwer erreichbaren Bereichen einfacher, sicherer und effizienter. toolmacher hat sich auf hochwertige Reinigungssysteme und durchdachte Werkzeuge für Hausbesitzer, Handwerker und Profis spezialisiert.

toolmacher steht für langlebige Produkte, hohe Qualität und praxisnahe Lösungen. Im neuen Showroom in Reith bei Seefeld können Besucher ab morgen die Produkte vor Ort erleben, testen und sich persönlich beraten lassen. Von der Reinigung von PV- und Solaranlagen, Wintergärten bis hin zu praktischen Lösungen für Haus und Garten – hier werden Funktion, Qualität und Anwendung direkt erlebbar.

Zum Mitmachen einfach bis 3. August 2026 das untenstehende Formular ausfüllen und ein Foto von der PV- oder Glasfläche am Haus oder im Garten hochladen, die gereinigt werden muss. toolmacher und die TT wünschen viel Erfolg!