Schwerer Unfall

Auto prallte in Wattenberg gegen Leitschiene: Lenker ins Krankenhaus geflogen

Der Pkw blieb schwer beschädigt vor einer Mauer stehen.
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