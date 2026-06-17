Milliardenschwere Branche
Andreas Hofer zum Leben erweckt: Wie ein Tiroler mit KI die Gaming-Industrie aufwirbelt
In dem Spiel „Mander, s‘isch Zeit“ hat die Künstliche Intelligenz den Tiroler Freiheitskämpfer wieder zum Leben erweckt.
© Axel Springer
Schauen, was geht. Ausprobieren, was möglich ist: Der Tiroler KI-Berater Markus Kirchmair aus Hall hat mit Künstlicher Intelligenz ein komplexes Computerspiel rund um den Tiroler Freiheitskampf entwickelt – in nur zwei Stunden. Eine Revolution für die globale Spiele-Szene.
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