Verdacht auf Kieferbruch: Droht ÖFB-Verteidiger Posch das WM-Aus?

Santa Clara (Kalifornien) – Österreichs Fußball-Nationalmannschaft droht ein schmerzhafter Ausfall. Wie Teamchef Ralf Rangnick nach dem 3:1 gegen Jordanien in Santa Clara mitteilte, besteht bei Stefan Posch der Verdacht auf eine schwere Kieferverletzung. „Wir müssen hoffen, dass es kein Kieferbruch ist. Weil, wenn es das wäre, dann würde er tatsächlich für den Rest des Turniers ausfallen.“ Eine Röntgenuntersuchung am (heutigen) Mittwoch soll Klarheit bringen. Ein kleines Sorgenkind ist auch David Alaba.