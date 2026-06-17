Verdacht auf Kieferbruch: Droht ÖFB-Verteidiger Posch das WM-Aus?
Santa Clara (Kalifornien) – Österreichs Fußball-Nationalmannschaft droht ein schmerzhafter Ausfall. Wie Teamchef Ralf Rangnick nach dem 3:1 gegen Jordanien in Santa Clara mitteilte, besteht bei Stefan Posch der Verdacht auf eine schwere Kieferverletzung. „Wir müssen hoffen, dass es kein Kieferbruch ist. Weil, wenn es das wäre, dann würde er tatsächlich für den Rest des Turniers ausfallen.“ Eine Röntgenuntersuchung am (heutigen) Mittwoch soll Klarheit bringen. Ein kleines Sorgenkind ist auch David Alaba.
Der ÖFB-Kapitän ging nach einer Stunde vom Platz. „Er spürte ein bisschen die Muskulatur“, berichtete Rangnick. Alaba gab nach dem Spiel allerdings Entwarnung. „Ich komme ja aus einer Phase, wo ich ein bisschen muskuläre Probleme hatte. Dementsprechend hat mein Muskel irgendwo ein bisschen zugemacht. Aber alles gut“, sagte der Innenverteidiger.
Schnappschüsse vom WM-Schauen
Vom Klassenzimmer bis zum Frühshoppen: So fieberte Tirol bei Österreichs WM-Sieg mit
Spieler in der Einzelkritik
Fünf Zweier nach dem Auftaktsieg: Das sind die Noten für das ÖFB-Team
Stimmen zum ÖFB-Sieg
„Das zeigt die Mentalität, die in dieser Mannschaft steckt“
Erfolgreicher WM-Auftakt
Kommentare