Musikvideofestival „Goldene Schindel“ präsentierte Programm für 2026

Das in Innsbruck ansässige internationale Musikvideofestival „Die Goldene Schindel“ hat sein diesjähriges Programm präsentiert. Konzerte, Filmvorführungen, Ausstellungen, Workshops und Diskussionen verbinden sich ab 19. September zu einem vierwöchigen Kulturereignis in ganz Tirol.

Gemeinsam mit regionalen und überregionalen PartnerInnen entstehen Veranstaltungen, die Musikvideo nicht nur als Kunstform präsentieren, sondern auch dessen Verbindungen zu Musik, Film, Literatur, Wissenschaft und bildender Kunst sichtbar machen.

Gala am 17. Oktober im Metropol

Von der Eröffnung am Goldenen Dachl über Formate in Schwaz, Telfs, Rietz, Wattens und Kufstein bis hin zur großen Gala am 17. Oktober im Metropol Kino spannt das Festival einen Bogen zwischen urbanen Kulturzentren und engagierten Kulturinitiativen in den Regionen. Zu den musikalischen Gästen zählen unter anderem AVEC, Florence Arman und Saltbrennt. Der Eintritt ist bei vielen Veranstaltungen freiwillig.

Die Goldene Schindel versteht sich als Plattform für Austausch, Vernetzung und kulturelle Vielfalt. Das Festival schafft laut den Veranstaltern „Räume für neue Perspektiven, fördert kreative Zusammenarbeit und macht Tirol einen Monat lang zum Treffpunkt für Musik, Film und zeitgenössische Kultur“.

Noch bis 30. Juni können Musikvideos eingereicht werden. (TT.com)