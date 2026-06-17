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Stimmungsbericht vom ÖFB-Spiel
Historischer WM-Sieg: Heiß-kalt um die Straßen von San Francisco
Beim österreichischen Fanmarsch herrschte schon vor dem Spiel beste Stimmung.
© Witting
Von Marco Witting
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