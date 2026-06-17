Bowls vom Bot: Roboter „luca.“ kocht im Krankenhaus Hall rund um die Uhr

Wer im Landeskrankenhaus Hall Hunger bekommt, kann sich sein Essen jetzt von einem Roboter kochen lassen. Der Küchenroboter „luca.“ bereitet im neuen RoboBistro14 rund um die Uhr frische Mahlzeiten zu. Damit sollen vor allem MitarbeiterInnen im Nacht- und Schichtdienst besser versorgt werden.