Die Sommer-Uni Osttirol startet mit einem bunten Ferienprogramm

Die Sommer-Uni Osttirol lädt Kinder und Jugendliche ein, Wissenschaft, Natur, Technik und Kultur auf spannende Weise zu erleben. Gemeinsam organisiert von der Innos GmbH, dem Museum Aguntum, dem Haus des Wassers, Natopia, dem Osttiroler Kulturnetzwerk sowie der Jungen Uni Innsbruck erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm.

Lienz – Die Sommer-Uni richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren. Auf dem Programm stehen zahlreiche Workshops und Exkursionen, bei denen geforscht, experimentiert und gestaltet wird. So können die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise Wasserphänomene erforschen, die Welt der Römer entdecken, in die Steinzeit eintauchen oder echte Industrieroboter programmieren.

© Wolfgang C Retter

„Die Sommer-Uni verbindet Bildung, Kreativität und Wirtschaft auf einzigartige Weise. Besonders wichtig ist uns dabei, junge Menschen frühzeitig für MINT-Themen zu begeistern und ihnen einen praxisnahen Zugang zu Wissenschaft und Technik zu ermöglichen“, betont Barbara Hassler, Geschäftsführerin der INNOS GmbH.