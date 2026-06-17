Gemeinden laufen Sturm
„Das ist völlig absurd“: Widerstand gegen drohendes Aus für vier Tiroler Bezirksgerichte
Neben dem Bezirksgericht Silz (im Bild), sollen auch jene in Telfs, Landeck und Rattenberg geschlossen werden.
© thomas boehm
Die Bundesregierung will den Gerichts-Standorten Telfs, Landeck, Silz und Rattenberg den Stecker ziehen. In den jeweiligen Orten ist die Empörung über das Vorhaben groß. Ein Rundruf bei Bürgermeistern, die es kaum fassen können, aber noch nicht aufgeben wollen.
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