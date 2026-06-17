Manege frei für eine Stadt voller Magie: KRAPOLDI ist zurück!

Von 21. bis 30. August taucht Innsbruck bereits zum 7. Mal in die Welt von Neuem Zirkus, Clownerie und internationalem Straßentheater ein.

Zwischen malerischen Altstadthäusern, hohen Bäumen und staunenden Augen verwandeln sich die Innsbrucker Innenstadt sowie der Rapoldipark in einen Ort voller Poesie, waghalsiger Akrobatik und herzlichen Lachens. Einen Ort, an dem das Unmögliche möglich scheint. Und das Beste: Der Ticketverkauf hat bereits begonnen!

Die Innenstadt wird zur Bühne

Mit einem magischen Auftakt beginnt das Zirkusabenteuer KRAPOLDI: Am 21. und 22. August verwandelt sich die Innsbrucker Innenstadt in eine lebendige Bühne voller Magie, Akrobatik und Humor - es wird lustig, spektakulär und berührend. Auf der Maria-Theresien-Straße wirbelt zwischen Jahrmarkt- und Zirkuskabinett eine Clownfrau auf Rollschuhen herum, daneben zeigen Artist:innen atemberaubende Akrobatik und spontanen Witz, wobei Passant:innen gerne mal Teil der Show werden. Am Marktplatz wird live vor Ort akrobatisch eine Brücke gebaut und am Bozner Platz sorgt „FeuerWer?“ für stimmungsvolle Momente in den Abend hinein. Der Eintritt zu allen Vorführungen in der Innenstadt ist frei.

Hochseilakrobatik

2026 setzt KRAPOLDI noch einen drauf: Erstmals wird es in der Altstadt eine Hochseilüberquerung zwischen Dom und Stadtturm geben. Ein Moment, der für Staunen und spektakuläre Bilder sorgen wird und der wie kein anderer zeigt, wofür KRAPOLDI steht: das scheinbar Unmögliche mitten in der Stadt möglich zu machen.

Internationale Ensembles

Mit der großen und bunten Zirkusparade am Dienstag, 25. August, zieht das KRAPOLDI Festival von der Innenstadt in seine „Heimat“, den Rapoldipark. Dort liegt an diesen Tagen ein ganz besonderer Zauber in der Luft, der die Besucher:innen in seinen Bann zieht. Bunte Lichterketten, ein wundersames Wassercafé und die Insel der Geschichten verwandeln den Park in eine magische Oase.

Das Herzstück des Festivals bilden die Vorstellungen in den Zirkuszelten. Zu den Höhepunkten zählen wieder internationale und österreichische Kompanien wie das „Collectif PourquoiPas“, „Circoncentrique“ oder die Gruppe „Art For Rainy Days“ – allesamt zeitgenössischer Zirkus auf internationalem Niveau. Für Varieté und Comedy stehen „CLOWNSALATA MISTA! 2.0“, für nachdenklichere Töne das Maskentheater „Fridoulina“.

Bewusst gesetzt sind auch die heimischen Stimmen: das Tiroler Landestheater, der Zirkusverein Innsbruck und das BogenTheater zeigen, dass Tiroler Talent fester Bestandteil des Programms ist.

open_in_full © Company Chalibares © Michel Deporte

Kinderprogramm

Für die kleinen Träumer:innen und neugierigen Entdecker:innen hält das KRAPOLDI Festival ein zauberhaftes Kinderprogramm bereit, das Fantasie und Staunen weckt. Professor Bubbles entführt mit seiner Show in eine Welt voller Seifenblasen und Magie. Liebevoll inszeniertes Figurentheater gibt es bei Theater con Cuore mitzuerleben und das Clownduo Herbert und Mimi sorgt mit viel Witz und Charme für lautes Kinderlachen.

Die Darbietungen unter freiem Himmel sind ohne Eintritt erlebbar, doch für magische Momente im Zirkuszelt empfiehlt sich ein rascher Ticketkauf. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Ein Festival für alle

Den Veranstaltern ist es eine Herzensangelegenheit, mit KRAPOLDI ein Festival für alle zu schaffen – für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft und barrierefrei zugänglich. Humorvoll und aus vollem Herzen – um Innsbruck ein klein wenig bunter zu machen.