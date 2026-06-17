30 Unternehmen, 2700 Besucher: Jobmesse Osttirol war ein Erfolg

Die Jobmesse Osttirol 2026 hat gezeigt, wie vielfältig die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Region sind. Am 12. und 13. Juni nutzten rund 2700 Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich im Veranstaltungszentrum Nußdorf Debant über berufliche Perspektiven zu informieren und mit Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen.

Nußdorf-Debant – 30 Unternehmen präsentierten sich als Arbeitgeber. Die vertretenen Branchen reichten von Industrie, Handel sowie Bau- und Holzwirtschaft bis hin zu Pflege, Gesundheit und Dienstleistungen und spiegelten die Vielfalt der Osttiroler Wirtschaft wider.

Ein Schwerpunkt lag auf der Berufsorientierung junger Menschen. Rund 760 Schülerinnen und Schüler aus Mittelschulen, Polytechnischen Schulen sowie höheren Schulen der Region informierten sich über Ausbildungswege und Karrierechancen direkt bei den Unternehmen.

Die Projektpartner von der Osttiroler Investment GmbH, Arbeiterkammer Tirol, Wirtschaftskammer Tirol, Privatstiftung Lienzer Sparkasse, AMS Lienz und Innos GmbH © Innos GmbH - Überall

„Rund 2700 Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit genutzt, sich über Ausbildungs-, Karriere- und Beschäftigungsmöglichkeiten in Osttirol zu informieren. Das große Interesse bestätigt, wie wichtig die Jobmesse als Plattform für Unternehmen, Fachkräfte und die junge Generation ist“, freuen sich Projektleiterin Michaela Spiess und Geschäftsführerin Barbara Hassler vom Veranstalter Innos GmbH.

Erstmals bei Jobmesse vertreten

Erstmals als Aussteller vertreten, war die Cteam Leitungsbau Österreich GmbH. Geschäftsführer Alexander Zojer zieht eine durchwegs positive Bilanz: „Für uns war die Jobmesse ein tolles Erlebnis. Die Veranstaltung bietet nicht nur eine hervorragende Möglichkeit, offene Stellen zu präsentieren und zu besetzen, sondern stärkt auch die Sichtbarkeit des gesamten Unternehmens. Besonders wertvoll waren die vielen Gespräche mit Interessierten sowie der Austausch mit anderen Betrieben.“

Auch die Jugendlichen nutzten die Gelegenheit, sich mit ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen. Doris Lang, Lehrlingsverantwortliche der Theurl Holding GmbH, zeigte sich vom Interesse der Schülerinnen und Schüler beeindruckt: „Die Jugendlichen erhielten die Chance, sich über verschiedene Karrierewege zu informieren und zu erfahren, welche Möglichkeiten eine Ausbildung bietet.“

Stephan Verra. © Stephan Huger

Ein weiterer Programmpunkt war die Keynote des Körpersprache-Experten Stefan Verra. Mit praxisnahen Impulsen rund um Bewerbungsgespräche und persönliches Auftreten begeisterte er das Publikum und setzte einen gelungenen Schlusspunkt unter die Veranstaltung.

Die Jobmesse Osttirol 2026 wurde im Rahmen des Leader-Projekts „Willkommen in Osttirol“ umgesetzt. Die Organisation erfolgte durch die Innos GmbH in enger Zusammenarbeit mit den Projektpartnern Arbeiterkammer Tirol, Wirtschaftskammer Tirol, Osttiroler Investment GmbH, Privatstiftung Lienzer Sparkasse und AMS Lienz.