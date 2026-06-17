Feine Tropfen und Genuss unter freiem Himmel

Das 8. Schwazer Weinfest lädt am 26. und 27. Juni zum Verkosten und Entdecken ein.

Das Schwazer Weinfest geht in seine 8. Ausgabe und verwandelt den Vorplatz der wieder in einen Treffpunkt für Weinliebhaber:innen, Genießer:innen und alle, die einen besonderen Abend unter freiem Himmel erleben möchten.

Zwischen ausgewählten Weinen, Schmankerln und entspannter Atmosphäre lädt das Weinfest zum Verkosten, Entdecken und Verweilen ein. Bereits in den vergangenen Jahren haben über 130 Weine von mehr als 15 Winzern aus Österreich und Italien zahlreiche Besucher:innen in die Silberstadt gelockt.

Freuen Sie sich auf zwei sommerliche Abende mit ausgewählten Weinen, regionalen Schmankerln, Livemusik und entspanntem Flair. © Stadtmarketiing Schwaz

Auch heuer stehen wieder besondere Tropfen, gute Gespräche und genussvolle Momente im Mittelpunkt. Ob als gemütlicher Treffpunkt mit Freund:innen oder als genussvoller Start in ein unvergessliches Sommerwochenende - das Schwazer Weinfest verbindet Wein, Kulinarik und Innenstadtflair zu einem besonderen Erlebnis. Dazu sorgen die Genussstände für regionale Spezialitäten und genau jene gesellige Stimmung, die das Fest längst zu einem Fixpunkt im Schwazer Veranstaltungskalender gemacht hat. Organisiert wird das Schwazer Weinfest von Sommelier Andy Wimmer, dem TVB Silberregion Karwendel und dem Schwazer Stadtmarketing.

Das „Schwazer Dorf“ feiert wieder

Am Samstag, 11. Juli, wird das „Schwazer Dorf“ wieder zur lebendigen Feiermeile für Jung und Alt. © Michael Winkler

Das 38. Schwazer Dorffest am 11. Juli verspricht beste Unterhaltung.

Von 15 bis 2 Uhr erwartet die Besucher:innen bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Fest mit gelebter Tradition, kulinarischen Angeboten, Musik, Vereinsleben und einem bunten Programm für die ganze Familie.

Zwischen gemütlichem Beisammensein, regionalen Schmankerln, kühlen Getränken und musikalischer Unterhaltung zeigt sich das Dorffest einmal mehr von seiner schönsten Seite: als Traditionsfest für alle Generationen. Die offizielle Eröffnung findet um 17:00 Uhr beim Gasthof Mondschein statt. Danach heißt es: gemeinsam genießen, feiern, tanzen und den Sommer in Schwaz erleben. Die teilnehmenden Vereine und Betriebe sorgen den ganzen Tag über für ein vielfältiges Angebot und eine Atmosphäre, die das Dorffest seit Jahrzehnten zu einem besonderen Fixpunkt im Schwazer Veranstaltungskalender macht. Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt.

Eine Stadt wird zur Bühne für die Region

Das Stadtfest zählt zu den Fixpunkten im Kalender und bringt Menschen aus Schwaz, der Silberregion und darüber hinaus zusammen. © Michael Winkler

Am Samstag, 1. August, lädt die Stadt Schwaz wieder zum großen Stadtfest in die Innenstadt.

Ab 15 Uhr verwandeln sich Plätze und Straßen der Silberstadt in eine lebendige Festmeile mit Musik, Kulinarik, Kinderprogramm und gemeinsamer Sommerstimmung.

Auch heuer sorgt ein vielfältiges Programm auf mehreren Bühnen für Abwechslung. Am Stadtplatz beginnt der Abend traditionell mit Einmarsch und Bieranstich. Danach reicht das musikalische Angebot von Blasmusik und Volksmusik über Rock, Pop und Partysound bis hin zu DJ-Sets. Mit dabei sind unter anderem die Bundesmusikkapelle Jenbach, Rat Bat Blue, Alpendingos Tirol, Sagg’risch, Cash Money Brothers, Cotton Underwear, Melodic Motion, Chevy 57, DJ Penzo, KSTE und Sudreme.

Für Familien gibt es von 15 bis 20 Uhr ein Kinderprogramm an mehreren Standorten - mit Airbrush- und Glitzer-Tattoos, Kinderschminken, Luftballons und Kreativstation. Kulinarisch sorgen Vereine, Gastronom:innen und Betriebe mit regionalen Spezialitäten, internationalen Gerichten, kühlen Getränken und süßen Kleinigkeiten für Genuss in der ganzen Innenstadt.

Platzkonzerte am Maximilianplatz

Traditioneller Blasmusik in sommerlicher Atmosphäre. © Stadtmarketing Schwaz

Musikalische Sommerabende in der Innenstadt.

Auch heuer klingen die Sommerfreitage wieder musikalisch aus: Bis zum 21. August laden die Schwazer Musikkapellen jeden Freitagabend zu den traditionellen Platzkonzerten am Maximilianplatz ein. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der teilüberdachte Maximilianplatz bietet den Rahmen für entspannte Sommerabende mitten in der Innenstadt – mit Musik, Begegnung und gemütlicher Atmosphäre unter freiem Himmel. Die Knappenmusikkapelle Schwaz und die Stadtmusik Schwaz ein abwechslungsreiches Programm von traditionellen Märschen bis hin zu modernen Blasmusikstücken. Auch für kühle Getränke und kleine kulinarische Angebote ist gesorgt.

Eine Ausnahme gibt es am 10. Juli: Das Platzkonzert der Knappenmusik findet an diesem Abend bei der Knappenkuchl gegenüber dem Silberbergwerk statt.

Alle Termine gibt es auf www.schwaz.at

Geschichte, Bergbau und besondere Plätze

© Stadtmarketing Schwaz