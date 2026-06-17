Bestechungsgeld nicht versteuert? Neue Anklage gegen Karl-Heinz Grasser

Der frühere Finanzminister verbüßt bereits eine Strafe wegen Untreue und illegaler Geschenkannahme. Jetzt geht um die Frage, ob er eine illegale Provision nicht versteuert hat.

Die Buwog-Affäre um den Verkauf von Bundeswohnungen bringt den früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser neuerlich vor Gericht. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat beim Landesgericht Wien eine Anklage wegen Steuerhinterziehung eingebracht. Es geht um die knapp zehn Millionen Euro, die in der Affäre als Schmiergeld an Grasser sowie die mit ihm bereits rechtskräftig verurteilten Walter Meischberger und Peter Hochegger geflossen sind. Die Bestechungsgelder wären zu versteuern gewesen.

Die WKStA schrieb in einer Aussendung, dass die neue Anklage gegen Grasser und zwei Unternehmer eingebracht worden sei. Sie sollen die ihnen zugeflossenen Bestechungsgelder in ihren Steuererklärungen für die Jahre 2005 bis 2007 „bewusst verschwiegen“ haben. Dadurch hätten sie zu niedrige Abgabenfestsetzungen erwirkt und Steuern in Höhe von rund 4,9 Millionen Euro hinterzogen. Die neue Anklage ist noch nicht rechtskräftig. In der Finanzcausa gilt für Grasser und die Mitangeklagten die Unschuldsvermutung.

Geld- und Freiheitsstrafe möglich

Grasser wurde in der Buwog-Affäre bereits rechtskräftig wegen Untreue und Geschenkannahme zu vier Jahren Haft verurteilt. Einen Teil davon saß er im Innsbrucker „Ziegelstadl“ ab. Seit Jänner trägt er eine elektronische Fußfessel. Er lebt und arbeitet in Kitzbühel.