Unfall auf der Loferer Straße
Autos stießen in Waidring zusammen: Lenker mit Hubschrauber ins Spital geflogen
Waidring – Bei einer Kollision zweier Autos ist am Mittwochvormittag in Waidring ein 63-jähriger Lenker verletzt worden. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus St. Johann geflogen.
Der deutsche Autofahrer war gegen 11.25 Uhr auf der Loferer Straße (B178) in Richtung St. Johann unterwegs. Laut Polizei kam es zum Zusammenstoß, als ein 42-jähriger Bosnier von einer Gemeindestraße auf die Bundesstraße einbog.
Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen des 63-Jährigen um die eigene Achse. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B178 nur einspurig befahrbar. (TT.com)