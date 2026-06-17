Autos stießen in Waidring zusammen: Lenker mit Hubschrauber ins Spital geflogen

Waidring – Bei einer Kollision zweier Autos ist am Mittwochvormittag in Waidring ein 63-jähriger Lenker verletzt worden. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus St. Johann geflogen.

Der deutsche Autofahrer war gegen 11.25 Uhr auf der Loferer Straße (B178) in Richtung St. Johann unterwegs. Laut Polizei kam es zum Zusammenstoß, als ein 42-jähriger Bosnier von einer Gemeindestraße auf die Bundesstraße einbog.