Gleich vier Spieler bleiben

FC Wacker zog Option bei Stammspieler, Tiroler Abwehrtalent verlängerte langfristig

Torhüter Lukas Tauber und Abwehr-Routinier Alexander Joppich verlängerten ihre Verträge.
© APA/EXPA/JOHANN GRODER
Michael Pipal

Von Michael Pipal

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