Einigung erzielt

FC Wacker zog Option: Stammspieler wechselt fix von Liefering ins Tivoli

Torhüter Lukas Tauber und Abwehr-Routinier Alexander Joppich verlängerten ihre Verträge.
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Michael Pipal

Von Michael Pipal

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