Einigung erzielt

Schwarz-Grünes Licht: Gleich vier Spieler bleiben beim FC Wacker an Bord

Torhüter Lukas Tauber und Abwehr-Routinier Alexander Joppich verlängerten ihre Verträge.
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Michael Pipal

Von Michael Pipal

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