- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
Einigung erzielt
Schwarz-Grünes Licht: Gleich vier Spieler bleiben beim FC Wacker an Bord
Torhüter Lukas Tauber und Abwehr-Routinier Alexander Joppich verlängerten ihre Verträge.
© APA/EXPA/JOHANN GRODER
Von Michael Pipal
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten
Kommentare