Die Kinder sind aus dem Haus: Wie das leere Nest zur Krise, aber auch zur Chance wird

Wenn das letzte Kind zu Hause auszieht, ist das ein Einschnitt für Eltern. Welche Gefühle können aufkommen? Was bedeutet diese Zeit für die Partnerschaft? Wie passt man sich an die neuen Lebensumstände an? Diese und weitere Fragen beantwortet Psychotherapeutin Ines Gstrein im „Gut zu wissen“-Podcast.