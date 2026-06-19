🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Die Kinder sind aus dem Haus: Wie das leere Nest zur Krise, aber auch zur Chance wird
Mit dem Auszug des Nachwuchses geht ein intensiver Lebensabschnitt zu Ende.
© Canva
Wenn das letzte Kind zu Hause auszieht, ist das ein Einschnitt für Eltern. Welche Gefühle können aufkommen? Was bedeutet diese Zeit für die Partnerschaft? Wie passt man sich an die neuen Lebensumstände an? Diese und weitere Fragen beantwortet Psychotherapeutin Ines Gstrein im „Gut zu wissen“-Podcast.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Das ändert sich für Eltern, wenn der Nachwuchs aus dem Haus ist
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Zur Person
Ines Gstrein ist Vorsitzende des Tiroler Landesverbands für Psychotherapie.
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