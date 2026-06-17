Mit 133 km/h unterwegs

Tiroler Motorradfahrer stellte bei Radarkontrolle in Bayern den Negativrekord auf

Die bayerische Polizei stoppte bei einer Geschwindigkeitskontrolle auch einen Tiroler, der mit mehr als 50 km/h zu schnell unterwegs war. (Symbolfoto)
© IMAGO/Ardan Fuessmann
Alexandra Plank

Von Alexandra Plank

Wie die deutsche Polizei mitteilt, brach ausgerechnet ein Tiroler bei einer Geschwindigkeitsüberwachung beim Neubeurer See in den Bayern am Mittwoch den Temporekord. Er war mit seinem Motorrad in einer 80-er Zone mit 133 km/h unterwegs.

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051