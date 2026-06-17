Mit 133 km/h unterwegs
Tiroler Motorradfahrer stellte bei Radarkontrolle in Bayern den Negativrekord auf
Die bayerische Polizei stoppte bei einer Geschwindigkeitskontrolle auch einen Tiroler, der mit mehr als 50 km/h zu schnell unterwegs war. (Symbolfoto)
© IMAGO/Ardan Fuessmann
Wie die deutsche Polizei mitteilt, brach ausgerechnet ein Tiroler bei einer Geschwindigkeitsüberwachung beim Neubeurer See in den Bayern am Mittwoch den Temporekord. Er war mit seinem Motorrad in einer 80-er Zone mit 133 km/h unterwegs.