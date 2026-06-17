Wertvolle Armbanduhr gestohlen: Trickdiebe schlugen auf Parkplatz in St. Johann zu

St. Johann in Tirol – Ein 54-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in St. Johann in Tirol Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Während ihn ein vermeintlicher Verkäufer in ein Gespräch verwickelte, wurde seine wertvolle Armbanduhr gestohlen.

Laut Polizei wurde der Mann kurz vor 16 Uhr auf einem Parkplatz von einem Unbekannten angesprochen, der ihm aus seinem Pkw heraus hochpreisige Kleidung anbot. Für die Anprobe legte der Schweizer seine Armbanduhr ab und verstaute sie in seinem Sakko, welches er kurz unbeaufsichtigt ließ.

Diesen Moment nutzten die Täter für den Diebstahl, denn während der „Verkäufer“ den Mann ablenkte, befand sich ein zweiter Mann im Auto. Erst später bemerkte der 54-Jährige den Verlust seiner Uhr. Dem Man entsatnd ein schaden von mehreren tausend Euro.

Beschreibung der Täter

Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Männern, die mit einem hellgrauen Kleinwagen mit italienischem Kennzeichen unterwegs waren.

Der eine ist etwa 50 Jahre alt, ca. 165 – 175 cm groß und hat lichte, graue Haare. Er trug eine Brille und ein weißes Polo-Shirt. Der Mann machte einen sehr gepflegten Eindruck, sprach sehr gut Deutsch mit italienischem Akzent.