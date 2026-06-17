Leichtes Erdbeben am Mittwochabend in Telfs spürbar

Telfs – Ein Erdbeben hat am Mittwochabend die Region rund um Telfs zittern lassen. „Deutlich spürbar“ war der Erdstoß um 21.19 Uhr: „Die Gläser haben gut gewackelt“, berichtete ein Einwohner. Das Beben hatte eine Magnitude von 2,2, wie auf der Webseite von Geosphere Austria zu lesen ist.