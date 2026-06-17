Stärke 2,2
Leichtes Erdbeben am Mittwochabend in Telfs spürbar
Das Erdbeben wurde am Mittwochabend um 19.19 Uhr registriert.
© Screenshot Geosphere Austria
Telfs – Ein Erdbeben hat am Mittwochabend die Region rund um Telfs zittern lassen. „Deutlich spürbar“ war der Erdstoß um 21.19 Uhr: „Die Gläser haben gut gewackelt“, berichtete ein Einwohner. Das Beben hatte eine Magnitude von 2,2, wie auf der Webseite von Geosphere Austria zu lesen ist.
Den Daten zufolge lag der Herd in 8 Kilometern Tiefe. Schäden an Gebäuden waren keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten. Auf der Website der GeoSphere Austria können Personen ihre Wahrnehmungen und Eindrücke zum Beben melden. (TT.com)
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