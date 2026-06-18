Kufsteiner Freizeitbus startet in die Sommersaison: Bequem zum See und Kaiserlift

Der Freizeitbus (Linie 50) in Kufstein nahm am 6. Juni seinen Betrieb wieder auf. Bis zum 27. September bringt er Fahrgäste zu beliebten Ausflugszielen wie dem Hechtsee, dem Schwimmbad und dem Kaiserlift.

Kufstein – Der Freizeitbus bietet eine bequeme Möglichkeit, Kufstein und seine Umgebung ohne eigenes Auto zu erleben. Die Linie 50 verbindet zentrale Punkte und touristische Attraktionen. Sie verkehrt während der gesamten Saison an Samstagen, Sonn- und Feiertagen.

In der Hochsaison, vom 10. Juli bis zum 13. September 2026, ist der Bus sogar täglich unterwegs. So können Einheimische und Gäste die Natur und Freizeitmöglichkeiten der Region optimal nutzen. Eine frühzeitige Anreise zu den Haltestellen wird empfohlen.

Einzelfahrschein um einen Euro

Die Nutzung des Freizeitbusses ist unkompliziert. Alle gültigen Zeitkarten und Einzeltickets des Verkehrsverbundes Tirol (VVT) für die Tarifzone Kufstein werden anerkannt. Wer kein VVT-Ticket besitzt, kann für nur einen Euro einen Einzelfahrschein direkt im Bus lösen. Dieses Ticket gilt jedoch nicht für weitere Fahrten in Stadt- oder Regiobussen.

Besitzer der KufsteinCard oder KufsteinerlandCard fahren innerhalb der Tarifzone Kufstein kostenfrei mit. Die KufsteinerlandCard ermöglicht zudem die Nutzung von Regiobussen ins Umland. Tickets des MVV und das Deutschlandticket sind auf grenzüberschreitenden Fahrten nur bis zum Bahnhof Kufstein gültig, nicht jedoch für die Buslinien in der Stadt.

Stressfreier Badespaß

Aktuelle Fahrpläne und mögliche Abweichungen finden sich jederzeit in der VVT SmartRide-App und auf www.vvt.at/smartride. Dort sind auch Informationen zu Tarifen und Tickets umfassend aufbereitet.