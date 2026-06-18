Schockierendes Unglück: 20 Monate altes Kleinkind wird von Mutter in Auto vergessen und stirbt

In der deutschen Stadt Schorndorf bei Stuttgart ist ein etwa 20 Monate altes Mädchen gestorben, nachdem es von seiner Mutter für mehrere Stunden im Auto vergessen worden war. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären.

Schorndorf – In Schorndorf bei Stuttgart hat eine Mutter ein 20 Monate altes Kleinkind in ihrem Auto vergessen und erst mehrere Stunden danach wieder aufgefunden, als es bereits gestorben war. Das teilte die Polizei im deutschen Bundesland Baden-Württemberg am Mittwoch mit. Die Exekutive wurde eigenen Angaben zufolge gegen 14.50 Uhr über das leblose Kleinkind informiert.

Den Polizeiangaben zufolge hatten ein Notarzt und der Rettungsdienst nach dem Fund unverzüglich versucht, das Kind wiederzubeleben. Doch die Einjährige sei noch an Ort und Stelle gestorben.

Viele Fragen noch offen

Eine Obduktion wurde angeordnet. Zu klären sein wird unter anderem, inwiefern die Hitze eine Rolle gespielt haben könnte oder ob eventuell andere gesundheitliche Gründe zum Tod des Mädchens geführt haben könnten. Unklar war zunächst darüber hinaus, welche Umstände nach Angaben der Frau dazu geführt haben sollen, dass sie ihr Kind im Auto über so lange Zeit vergaß. Das sei Teil der Vernehmungen, sagte der Polizeisprecher am Mittwochabend.