Kommentar

Durchschaubarer Kuhhandel

Max Strozzi

Kommentarvon Max Strozzi

Die Regierung plant im Zuge ihres Sparpakets auch höhere Kredit-Strafen, obwohl es der Staatskasse nichts bringt. Ein billiges Tauschgeschäft zum Ärger vieler Kreditnehmer.

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