Umstrittene Maßnahme

Jetzt ist es fix: Autofreie Zone am Wattener Kirchplatz dauerhaft verordnet

Die Gemeindeführung sieht einen dauerhaft autofreien Kirchplatz als große Chance für das Dorfzentrum – von Geschäftsleuten und AnrainerInnen kam und kommt aber teils heftige Kritik.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Der Kirchplatz im Zentrum von Wattens bleibt autofrei: Die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck hat das von der Gemeinde beantragte dauerhafte Fahrverbot nun tatsächlich verordnet. Die Maßnahme ist im Dorf weiter umstritten. Bei der Volksschule am Kirchplatz steht indes die feierliche Eröffnung bevor.

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