Jetzt ist es fix: Autofreie Zone am Wattener Kirchplatz dauerhaft verordnet

Der Kirchplatz im Zentrum von Wattens bleibt autofrei: Die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck hat das von der Gemeinde beantragte dauerhafte Fahrverbot nun tatsächlich verordnet. Die Maßnahme ist im Dorf weiter umstritten. Bei der Volksschule am Kirchplatz steht indes die feierliche Eröffnung bevor.