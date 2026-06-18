Schicksalhafte Begegnung in Innsbruck: Wie das wahre Leben einen Roman inspirierte

Zwei Koffer am Bahnhof, ein Neuanfang in Innsbruck und ein ganz besonderes Kleidungsstück: Für ihren Erstlingsroman „Die Dame im gelben Mantel“ ließ sich Marlene Bieri stark von persönlichen Erlebnissen inspirieren. Sie und ihr aus der Schweiz stammender Mann haben gemeinsam viel Schönes und Schwieriges erlebt.