55 offene Kassenstellen
Tirols Lücke bei Zahnärzten noch größer: „Wir müssen Junge besser motivieren“
Erstmals gab es heuer bei der Wahl zum neuen Zahnärztekammer-Präsidenten eine zweite Liste. Reinhold Erler holte mit seinem Team „Offenes Forum (OF)“ 234 der insgesamt 328 abgegebenen Stimmen. Damit gibt es einen Machtwechsel in der Kammer, Paul Hougnon gibt sein Amt nach zehn Jahren ab.
© Falk
Reinhold Erler ist Tirols neuer Präsident der Zahnärztekammer. Damit vertritt er 564 Zahnärzte. Wo er Versorgungslücken sieht und warum er Gruppenpraxen stärken will.
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