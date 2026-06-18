Was kein Lebenslauf verrät

Was hinter einem Lebenslauf steckt, zeigt sich im Gespräch. Die BeSt Innsbruck 2026 macht genau das möglich.

Gerhard Graf, Vorstandsvorsitzender der Transformation Management AG (TMAG), spricht im Interview über die Potenziale, die Lebensläufe verbergen, über den Wandel im Recruiting und darüber, welche Rolle Berufs- und Bildungsmessen wie die BeSt Innsbruck dabei spielen.

Was lässt sich in einem persönlichen Gespräch erkennen, das ein Bewerbungsschreiben nicht vermitteln kann?

Gerhard Graf: Heute muss uns allen klar sein, dass Bewerbungsschreiben mit hoher Wahrscheinlichkeit von ChatGPT, Claude oder Perplexity mitverfasst wurden. Das heißt, ich kann nicht mehr erkennen, welche Person hinter diesen Texten wirklich steht.

Ich bin zunehmend überzeugt, dass ein gut geführtes persönliches Gespräch ein entscheidender Schlüssel ist, um (potenzielle) Bewerber:innen in ihrer Ganzheit kennenzulernen.

Zur Person Gerhard Graf ist Vorstandsvorsitzender der TMAG. Gemeinsam mit den Organisatoren der BeSt Innsbruck, SoWi-Holding, geben Sie wertvolle Tipps für HR und Recruiting im Rahmen einer kostenlosen Webinarreihe.

Wie erkennt man Zukunftskompetenzen bei jungen Nachwuchstalenten – und warum sind sie so wichtig?

Gerhard Graf: In unserer Meta-Studie haben wir acht zentrale Kompetenzen identifiziert: Eigenverantwortung, Beziehungskompetenz, Neugier, Lösungsorientierung, Kreativität, Selbstreflexion, Veränderungswille und kritisches Denken. Diese Kompetenzen sind besonders wichtig, weil Unternehmen Persönlichkeiten benötigen, die ihre Arbeitsumgebung proaktiv mitgestalten. Nur so ist die Readiness von Unternehmen zukünftig gewährleistet.

Diese Kompetenzen können in qualifizierten Gesprächen entweder direkt oder indirekt angesprochen, vertieft und gezielt evaluiert werden.

Welchen Wandel beobachten Sie im Recruiting, und wie begegnet man ihm auf Berufs- und Bildungsmessen?

Gerhard Graf: Derzeit hält auch im Recruiting zunehmend KI Einzug. Das spart Zeit und damit auch Kosten. Über ein persönliches Gespräch werden wir jedoch in absehbarer Zeit nicht umhinkommen. Die Systeme sind noch zu starr, um die passenden Personen zuverlässig zu identifizieren und gezielt anzusprechen.