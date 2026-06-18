Jetzt abstimmen: Das sind die Kandidaten für das Tor des Monats Juni

Wir suchen das Tor des Monats Juni! Und zum Abschluss einer ereignisreichen Saison stehen gleich fünf wundeschöne Treffer zur Wahl. Daniel Fischnaller (FG Schönwies/Mils), Patrik Delic (FC Vomp), Sarah Goffin (SVI-Damen), Fabian Rieder (SVG Uderns) und Philipp Thurnbichler (FC Patscherkofel) schossen sich in den Fokus.

Die Abstimmung steigt auf unserem WhatsApp-Kanal („Tiroler Unterhaus“). Das Voting endet am Freitag, dem 19. Juni, um 10.00 Uhr.

1 – Daniel Fischnaller, FG Schönwies/Mils

Den schönsten Dosenöffner lieferte Daniel Fischnaller. Mit seinem Fallrückzieher ließ er die FG Schönwies/Mils im Landesliga-Duell gegen die Union auf die Siegerstraße einbiegen.

2 – Patrik Delic, FC Vomp

Der Torjäger stellte seinen Torriecher mit diesem sehenswerten Tor von der Mittellinie beim 2:2 gegen die Zweier vom SK Ebbs in der Bezirksliga Ost unter Beweis.

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3 – Sarah Goffin, SVI

Mit einem Kracher ins Kreuzeck zum Ausgleich: Sarah Goffin fackelte nicht lange und rettete dem SVI beim 2:2-Derbyremis in der Frauen Hypo Tirol Liga gegen die „Zweier“ des FC Wacker noch einen Punkt.

4 – Fabian Rieder, SVG Uderns

Mit 21 Saisontreffern war Fabian Rieder beim Meistertitel der SVG Uderns in der Bezirksliga Ost ein Erfolgsfaktor. Bei seinem Traumtor beim 6:1-Heimsieg gegen Ellmau packte der Zillertaler in der letzten Runde seinen schwächeren linken Fuß aus.

5 – Philipp Thurnbichler, FC Patscherkofel

Fünfmal trug sich Strafraumkobra Philipp Thurnbichler in der Gebietsliga West beim 8:2-Auswärtssieg des FC Patscherkofel in Fließ in die Torschützenliste ein – sein herrlicher Weitschusstreffer stach besonders ins Auge.