Testet euer Wissen!
HPV, Verhütung, Spermien und Co.: Das große Quiz zur sexuellen Gesundheit
Wovon hängt Unfruchtbarkeit ab? Welche Verhütungsmittel gibt es und wie funktioniert der weibliche Zyklus? Testet jetzt euer Wissen in unserem Quiz!
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Was genau verbirgt sich hinter der Abkürzung HPV? Welche Verhütungsmittel schützen vor Krankheiten? Wenn es um sexuelle Gesundheit geht, tauchen viele Fragen auf. In unserem großen Quiz könnt ihr euer Wissen auf die Probe stellen und vielleicht sogar noch etwas dazulernen.
Quiz zur sexuellen Gesundheit
Testet euer Wissen aus den Bereichen sexuell übertragbare Infektionen (STIs) und Verhütung
Frage 1 von 13:
Was ist die beste Schutzmaßnahme gegen HPV?
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