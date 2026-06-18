Anderes Raubtier als Ziel? Neue Spur bei vergifteten Gänsegeiern in Osttirol und Kärnten

Nachdem in Untertilliach und im Kärntner St. Lorenzen in den vergangenen Wochen sechs tote Gänsegeier gefunden wurden, hat eine Untersuchung Fleisch vom Rotwild in den Mägen von drei Tieren festgestellt. Für WWF und BirdLife legt das nahe, dass die Greifvögel nicht das eigentliche Ziel der Giftköder gewesen sind.